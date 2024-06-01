Деревянные поддоны загорелись в Приволжском районе Казани

Сегодня в социальных сетях появились кадры с крупным пожаром, который случился в Приволжском районе Казани, на которых был виден массивный столб черного дыма и открытый огонь.

Очевидцы утверждали, что в городе горит склад, и даже целый комбинат, но пожар оказался не столь серьезным.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на открытой территории на улице Южно-Промышленной загорелись деревянные поддоны. Тушением на месте занимаются пожарные, жертв нет.

Площадь горения будет установлена позднее, как и принадлежность поддонов.