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Деревянные поддоны загорелись в Приволжском районе Казани
Сегодня в социальных сетях появились кадры с крупным пожаром, который случился в Приволжском районе Казани, на которых был виден массивный столб черного дыма и открытый огонь.
Очевидцы утверждали, что в городе горит склад, и даже целый комбинат, но пожар оказался не столь серьезным.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на открытой территории на улице Южно-Промышленной загорелись деревянные поддоны. Тушением на месте занимаются пожарные, жертв нет.
Площадь горения будет установлена позднее, как и принадлежность поддонов.
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