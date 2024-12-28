Деревянную купеческую усадьбу XIX века отреставрируют в селе Большой Менгер

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В селе Большой Менгер Атнинского района Татарстана отреставрируют главное здание усадьбы купца Валиуллы Бакирова, которая с 1991 года признана объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Проект реставрации одобрен экспертами. Здание XIX века представляет собой уникальный образец провинциального ампира, сочетающего черты помещичьих усадеб и татарского народного жилища, отметили в ведомстве.

Двухэтажное строение имеет ризалит на южном фасаде, разновеликие объемы с восточной и западной сторон и мезонин над центральным объемом. Его стены и перекрытия требуют ремонта, а фундамент находится в аварийном состоянии.

Проект реставрации предполагает сохранение исторического облика здания, восстановление утраченных элементов и адаптацию под современные требования, включая доступность для маломобильных граждан, пояснил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин

Усадьбу возвел известный купец-миллионер Валиулла Бакиров в 1838 году. В дальнейшем он переехал в Санкт-Петербург, но продолжал приезжать в Большое Менгер каждое лето, «чтобы отдохнуть от городской суеты». При строительстве дома традиционные русские строительные приемы оказались соединены с элементами, типичными для городского жилья.

На первом этаже находились кухня и хозяйственные помещения, на втором — жилые комнаты. Вход был с юга, лестница оттуда вела на верхние этажи. Мезонин использовался для проживания старших членов семьи Бакировых и приема гостей. Архитектурный декор здания включает карнизы мезонина с нишами, колонны с капителями, вазоны и пилястры. Окна украшены прямыми сандриками с резьбой и полукруглыми элементами.

Реставрация усадьбы позволит сохранить памятник архитектуры для будущих поколений, сделав его доступным для посещения и изучения, подчеркнули в ведомстве.

По словам Ивана Гущина, в рамках первого этапа реставрационных работ будет проведены первоочередные противоаварийные мероприятия. Речь идет об усилении фундамента здания, вертикальной гидроизоляции фундаментов, устройстве отмостки для отведения поверхностных вод от фундаментов, тщательном осмотре бревенчатых и брусковых элементов конструкций сруба, стропильной системы, перекрытий для выявления деструктированных участков, оценке степени сохранности элементов с участком деструкции древесины.