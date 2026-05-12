«Дерево живое, оно общается с тобой»: В казанском ЦУМе открылась выставка резного искусства ко Дню резчика

В День резчика по дереву казанские мастера объединения «ТатарДар» представили в Центре Уникального Мастерства (ЦУМ) более 100 резных работ. Выставка объединила работы свыше 30 резчиков из разных районов Татарстана, чей общий стаж превышает 300 лет.

Руководитель мастерской «ТатарДар» Рамиль Каримов рассказал, что цель выставки – возрождение казанской школы резьбы по дереву и превращение ее в узнаваемый ремесленный бренд.

По его словам, команда мастеров сформировалась после общения с резчиками из разных районов республики: требовалась площадка для обмена опытом, получения материалов и взаимного обучения.

«На данной выставке мы представляем лучшие работы от лучших мастеров республики как жемчужину ремесленного наследия. Сейчас для этого есть все условия: открылся ЦУМ, где можно не только показывать, но и учить. Уже сегодня проходят мастер-классы для школьников. Мастерская не ограничивается Татарстаном – в планах приглашать мастеров со всей России для обмена опытом и обучения наших ребят в рамках нашей школы резьбы по дереву», – сообщил Каримов.

Один из ключевых экспонатов – объемное 3D панно мастера Александра Гаврилова, работа над которым заняла три года. В композиции из липы воспроизведены узнаваемые символы Казани и всего Татарстана: от железнодорожного вокзала, речного вокзала и моста через Волгу до Елабуги, Чистополя, Великих Булгар и Свияжска. Автор отметил, что использовал традиционные сюжеты, связанные с родиной.

«Я живу в Казани, здесь родился, и эта тематика мне дорога. Хотелось показать не только город, но и всю республику. Идея такая пришла, потому что большинство работ – одноплановые и небольшие, а здесь я показал панораму», – пояснил Гаврилов.

По его словам, техника исполнения – резьба по липе, обрамление выполнено из ясеня. Ранее работы Гаврилова уже приобретались музеями и частными коллекционерами: одно панно «Шурале» купил Швейцарский музей изобразительных искусств, другие находятся в собраниях Германии, США, Японии и России.

На выставке также представлены работы, выполненные в современной технике с использованием бензопилы. Мастер-резчик Роман Ефимов из команды «ТатарДар», имеющий около 25 лет профессионального стажа, отметил, что работает преимущественно с твердыми породами и считает пилу универсальным инструментом, позволяющим добиваться высокой детализации.

При работе с мягкими породами, такими как тополь, требуется доработка другими инструментами. Он сообщил, что постоянно ставит перед собой усложненные задачи и регулярно импровизирует в процессе, адаптируясь к материалу.

«Пила – универсальный инструмент, около 80–90 процентов работы делаю ей. Но дерево разное, приходится обыгрывать и дефекты, и контекст будущего размещения работы. Покрытие обязательно – шлифовка, тонировка в несколько оттенков, затем защитный лак», – рассказал Ефимов.

За два года работы мастерская провела более 20 показательных выступлений на городских мероприятиях и предоставила около 200 детям возможность создать первое изделие из дерева.

По словам Рамиля Каримова, их ближайшие цели – открытие постоянно действующей школы резьбы по дереву и проведение Кубка России по резному ремеслу. Организаторы рассчитывают укрепить за Казанью статус ремесленного центра России.