«Дерево желаний» и гости в национальных костюмах: Буинск показал в Казани культуру района

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел день культуры Буинского района. В Год национальных культур и традиций, объявленный в регионе по решению Раиса РТ Рустама Минниханова, подобные презентации родной культуры проводят все районы республики.

В атмосферу праздника пришедших погрузили с самого момента входа в филармонию. В фойе представили выставку работ буинских мастеров, а также интерактивные площадки «Карета Екатерины II», «Башня Сююмбике» и «Дерево желаний». Здесь же развернулись мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, где каждый желающий мог создать изделие из глины, шерсти и бисера.

День культуры Буинского района начался с концертной программы «У каждого народа есть свои жемчужины» с участием артистов — лауреатов многих престижных фестивалей и конкурсов. Исполнители создали оригинальную атмосферу праздника.

С приветственным словом выступил глава Буинского района Ранис Камартдинов. Он заявил, что район знаменит своими культурными достижениями.

«Народные творческие коллективы участвуют в различных фестивалях-конкурсах, занимают призовые места. В 2021 году Буинская детская школа искусств №1 стала победителем конкурсного отбора на создание виртуальных залов. Теперь в городе работает виртуальный концертный зал в рамках национального проекта „Культура“ (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным — прим. Т-и)», — рассказал глава муниципалитета.

«Благодаря открытию данного зала у каждого жителя Буинского муниципального района появилась возможность побывать на концерте классической музыки, не выезжая за пределы города», — добавил он.

Заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов подчеркнул, что настоящая гордость Буинска — его талантливые жители.

«Здесь родились и прославились писатели, композиторы, художники и артисты художественной самодеятельности. Здесь издавна в братской дружбе живут и трудятся татары, русские, чуваши и представители других национальностей. Представители каждого народа бережно хранят и развивают родную культуру. Буинцы идут в ногу со временем. Мы верим в будущее Буинского района, видим его достоинства и перспективы», — сказал заместитель министра.

Зрителям представили калейдоскоп выступлений фольклорных, вокальных, хореографических и инструментальных ансамблей, а также деятелей культуры республики, которые являются выходцами из Буинского района.

Гости пришли в филармонию имени Габдуллы Тукая в национальных костюмах. Это уже своего рода традиция районных мероприятий, которая стартовала с аутентичного Сабантуя этого года. В финале весь зал стоя аплодировал исполнению песни «И туган тел».