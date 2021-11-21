Деревня жива, пока жив последний житель: фильм про отшельника Габдуллу покоряет фестивали

Кто он, «маленький человек» по Белинскому? Как сильно влияет наш выбор на судьбу и настолько ли глобальна проблема вымирания деревень? На эти и другие вопросы в документальном фильме «Между семью островами» попытался ответить режиссер Алмаз Нургалиев.

В кинозале КДК им. Ленина прошел премьерный показ документального фильма «Между семью островами»

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сюжет фильма таков. В середине XX века населенные пункты Пермской области, а также Татарской и Башкирской АССР оказываются под угрозой затопления. Среди них – деревня Семиострово Актанышского района. Население вынужденно покидает свои дома. Начинаются подготовительные работы перед строительством Нижнекамской гидроэлектростанции: вырубаются леса, выводятся из строя электрические линии, происходит перезахоронение останков на кладбищах.

Мать Габдуллы Хайбуллина наотрез отказывается оставить родные земли. Сын, не в силах покинуть родителя, также принимает решение остаться. Жена благородного порыва мужа не разделила и уехала вслед за остальными с пятимесячной дочкой на руках.

Сейчас трудно и представить, что в живописном уголке природы, богатом лесами и озерами, некогда стояло большое село Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Несмотря на предостережения властей, деревню не затапливает, однако бывшее население возвращаться в забытую богом местность не планирует.

Сейчас трудно и представить, что в живописном уголке природы, богатом лесами и озерами, некогда стояло большое село.

«История связывающего людей и природу человека вызвала во мне живейший интерес»

«Я с детства интересовался историей Актанышского края и поэтому имел некоторое представление о деревнях и селах, исчезнувших с этой территории по тем или иным причинам. О деревне Семиострово и судьбе Габдуллы в 2012 году мне рассказала моя мама», – рассказал режиссер картины «Между семью островами» Алмаз Нургалиев.

Эта местность известна тем, что со многих регионов сюда стекались зажиточные люди – бизнесмены, директора. Они приезжали с целью активного отдыха – рыбалки или охоты. Домик Габдуллы становился временным пристанищем для заблудившихся или попавших в непогоду путников, ведь отсюда до населенного села без малого семь километров.

«Отсюда и стала известна судьба единственного жителя некой деревни. История связывающего людей и природу человека вызвала во мне живейший интерес», – признался режиссер.

Алмаз Нургалиев: «Я долгое время работал режиссером на местном телевидении и выгорел. Мне хотелось заняться чем-то особенным, что называется, для души» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Съемки фильма стартовали летом 2014 года. По словам Нургалиева, эта работа построена на чистом энтузиазме.

«Я долгое время работал режиссером на местном телевидении и выгорел. Мне хотелось заняться чем-то особенным, что называется, для души. Фильм “Между семью островами” стал для меня той самой отдушиной», – признался режиссер.

Первым делом съемочная группа поехала познакомиться с будущим героем документальной картины. Нужно было выяснить, как он отнесется к новым людям. Получив согласие на съемки, команда приступила к работе.

«Было важно оставить за зрителем право делать выводы»

«Фильм снят в формате наблюдения – в одном из самых сложных форматов документальных кинолент. Это направление выбрал не случайно – мне хотелось проверить себя и свои силы», – рассказал Алмаз Нургалиев.

Несмотря на свой преклонный возраст на момент съемок, Габдулла активно занимался хозяйством. В его распоряжении были коровы, козы и даже лошадь.

«Нам было важно зафиксировать каждодневную деятельность нашего героя: его передвижения, эмоции, взаимодействие с окружением. Признаться, иногда мы уставали раньше него», – рассказывает режиссер.

Кроме главного героя в фильм попали жители соседней деревни, друзья и знакомые Габдуллы. Съемочная группа запечатлела всех, с кем контактировал их герой.

О заложенных в фильме смыслах режиссер умалчивает. Утверждает, что в киноленте каждый найдет свой смысл и будет прав.

«Я добивался того, чтобы зритель при просмотре не ощущал работы режиссера и монтажера. Даже при сочинении музыки мы добивались такого эффекта, чтобы музыкальная составляющая звучала максимально нейтрально – не в мажорных и не в минорных тонах. Было важно оставить за зрителем право делать какие-либо выводы, составить свое мнение об увиденном, не навязанное никем. В этом и заключается идея этой кинокартины», – отметил режиссер.

Однако все же один из пластов смыслов здесь очевидно прослеживается. Кинокартина обращает внимание на проблему исчезновения деревень и забвения проживающих в них людей.

Адиля Хайбуллина уверена, что эффект восприятия усиливается еще больше при знании, что после съемок фильма Габдулла ушел из жизни Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Убеждена, что любой зритель после просмотра фильма задумается об этой проблеме и проникнется историей родного края. “Между семью островами” – это трепетная история, местами жесткая, где-то даже сентиментальная. Фильм может не тронуть сердце разве что черствого человека», – поделилась своим мнением киновед и кинокритик Адиля Хайбуллина.

Она уверена, что эффект восприятия усиливается еще больше при знании, что после съемок фильма Габдулла ушел из жизни.

«И здесь прослеживается интересная параллель – деревня жива, пока жив ее последний житель. Но мы знаем, что она умрет вместе с героем. В этом есть что-то философское», – уверена Хайбуллина.

По словам председателя Союза кинематографистов РТ Ильдара Ягафарова, в Татарстане не осталось стоящих документалистов. В лице Алмаза Нургалиева он видит светлое будущее регионального документального кино.

Ильдар Ягафаров: «Перед нами пример настоящей качественной документалистики» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«У нас снимается множество документальных фильмов по заказу Министерства культуры РТ. У этих метров своя миссия, но все-таки они заказные. “Между семью островами” – это совершенно другая история. Перед нами пример настоящей качественной документалистики в стиле Виктора Косаковского. Подобного Татарстан не видел давно», – считает Ягафаров.

«Этот человек никогда не роптал на судьбу»

Сожалел ли о сделанном много лет назад выборе остаться в родной деревне – ответ на этот вопрос Габдулла унес с собой в могилу. С женой они виделись лишь раз в год – на Сабантуе. С дочерью теплые доверительные отношения тоже не сложились.

«Этот человек никогда не роптал на судьбу, редко показывал свои эмоции. Позже мы узнали, что ему нужен электрический генератор, и объявили о сборе денег. В конце концов, нам его подарили. Когда мы передали ему подарок, я впервые увидел на его лице истинное счастье», – рассказал режиссер.

Алмаз Нургалиев отметил, что когда известие о съемках нетривиальной истории разнеслосхь, о самом Габдулле заговорили.

Когда известие о съемках нетривиальной истории разнеслось, о самом Габдулле заговорили Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Его показали на телевидении, о нем писали в газетах. Он все это читал и видел, и, как мне кажется, именно тогда он ответил на вопрос, мучавший его 40 лет: “Правильно ли я сделал, что остался?”», – поделился режиссер.

Габдулла Хайбуллин умер от вирусной пневмонии. Алмаз Нургалиев признается – в адрес съемочной группы посыпалось множество сообщений от «хейтеров», обвинявших их в смерти Нургалиева.

«Нас обвиняли в том, что мы якобы “привезли” коронавирус. В свое время я снимал множество музыкальных клипов, которые выставлялись на разных интернет-платформах, – необоснованных обвинений в чем-либо я начитался. На подобные комментарии у меня иммунитет. Меня же греет мысль, что он умер, оставив за собой след в истории», – признался режиссер.

«Между семью островами» является победителем XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Картина отмечена на XVIII Международном кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания» специальным призом жюри «За универсальность на локальные контексты». На сегодняшний день также поданы заявки на участие примерно в 15 фестивалях международного уровня.

«Между семью островами» является победителем XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Фильм представлен в каталоге Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), реализация которой осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.

Премьерный показ в Казани состоялся в рамках цикла творческих встреч и премьер, инициированного Дирекцией по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино».

«Решили, что фильм окажется на стыке жанров»

Алмаз Нургалиев работает над новым проектом. В этот раз в объектив камеры попадет татарский актер театра и кино, народный артист РСФСР Азгар Шакиров.

В новом проекте Нургалиева в объектив камеры попадет татарский актер театра и кино, народный артист РСФСР Азгар Шакиров Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Задумывали снять документальный фильм, но в конце концов решили, что фильм окажется на стыке жанров – документалистики и художественного кино», – признался Нургалиев.

Он рассказал, что сейчас идет этап написания сценария и уже совсем скоро будет объявлен кастинг. По задумке, в съемках будут участвовать не только профессиональные артисты, но и участники народных театров, театральных кружков. Также к участию в съемках будут приглашены татары из других регионов.