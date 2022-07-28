Der Tagesspiegel: Кризис на Украине усугубил раскол между востоком и западом Германии

Кризис на Украине выявил значительный разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel.

В статье приводятся данные исследовательской компании Forsa. Согласно им, в вопросе украинского кризиса жители востока и запада страны «приходят к очень разным оценкам».

Так, на востоке значительно больше опрошенных (34%) считают, что правительство страны делает слишком много для поддержки Украины, на западе об этом заявляют 18% респондентов.

Больше всего разрыв во взглядах фиксируется в части поставок вооружения Киеву. Большинство жителей западной части во всех опросах с начала мая (от 54% до 61%) выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, на востоке же подобные шаги поддерживают в среднем 32%.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине боевую технику. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для ВСУ будут считаться законной целью для Вооруженных сил России.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Как отмечал Президент РФ Владимир Путин, ее задачами является денацификация и демилитаризация Украины.