news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 28 декабря 2025 10:10

Der Spiegel: Конфликт между Макроном и Мерцем усилился

Читайте нас в
Телеграм

Конфликт между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем усилился после предложения французского лидера о возобновлении диалога с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

«Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией», – пишут в Der Spiegel.

Напомним, что ранее иностранные СМИ уже писали о конфликте двух европейских руководителей. В частности, сообщалось о предательстве Макроном немецкого канцлера в вопросе изъятия российских активов, когда французский лидер высказался против их конфискации, сославшись на трудность одобрения такого шага национальным парламентом.

#Эммануэль Макрон #германия #евросоюз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

27 декабря 2025