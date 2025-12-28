Der Spiegel: Конфликт между Макроном и Мерцем усилился

Конфликт между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем усилился после предложения французского лидера о возобновлении диалога с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

«Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией», – пишут в Der Spiegel.

Напомним, что ранее иностранные СМИ уже писали о конфликте двух европейских руководителей. В частности, сообщалось о предательстве Макроном немецкого канцлера в вопросе изъятия российских активов, когда французский лидер высказался против их конфискации, сославшись на трудность одобрения такого шага национальным парламентом.