Депутаты внесли изменения в Стратегию развития Казани до 2030 года

Изменения в Стратегию социально-экономического развития Казани до 2030 года, утвержденную 5 лет назад, внесли сегодня депутаты на заседании XI сессии Казгорудмы в Ратуше. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

«Стратегия — это документ, в котором заложены потенциально возможные пути достижения наших зачастую амбициозных целей, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, такие проекты, как «Доступная среда» или стандарты умного города, обязательно должны быть выделены в задачах и целях стратегии. «Мы выявляем и стараемся максимально продвигать решения и проекты, которые обеспечат прогресс сразу по многим направлениям: социальному, экологическому, экономическому», — добавил он.

За пять лет произошло много событий, которые отразились на экономике страны: появились новые указы Президента РФ, а перед регионами и городами поставили новые задачи и вызовы.

Внесенные в документ изменения коснулись таких направлений Стратегии, как увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет, внедрение стандартов умного города, развитие инфраструктуры для доступной среды, достижение новых экономических показателей и многих других.