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Депутаты в Татарстане курируют более 6,4 тыс. семей мобилизованных
В Татарстане 2 328 депутатов закреплены за 6 411 семьями мобилизованных. Об этом сообщила первый заместитель руководителя регионального исполкома татарстанского отделения «Единой России» Светлана Гиниатуллина.
«Во всех районах и городских округах организовано закрепление депутатского корпуса за семьями мобилизованных. Депутаты всех уровней, Государственной Думы, Государственного Совета РТ, конечно, муниципалитеты принимают активное участие в реализации добрых и благих дел», – сказала спикер на заседании президиума политсовета татарстанского отделения партии.
Гиниатуллина добавила, что следующий год будет насыщен на политические события. Самыми важными станут избирательные кампании по выборам Президента России и депутатов Госсовета Татарстана.
Кроме того, единороссы продолжат работу по федеральным и региональным проектам, повышению компетенций первичных отделений партии, развитию IT-направления, оказанию помощи жителям подшефных городов новых регионов России и участникам спецоперации и их семьям.
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