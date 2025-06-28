Депутаты Татарстана, Якутии и Крыма обсудили в Якутске межпарламентское сотрудничество

Фото: пресс-служба Ил Тумэна

Депутаты региональных парламентов Татарстана, Якутии и Крыма обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества законодательных собраний на встрече, прошедшей в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Татарстан представили председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ Альберт Хабибуллин и депутат Госсовета, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Между Государственным Советом РТ и якутским Государственным Собранием давно выстроены связи: оглашение о межпарламентском сотрудничестве было подписано 3 ноября 2012 года.

«Наши встречи – это реализация тезиса, на котором неоднократно останавливался <...> лидер страны Владимир Путин, в части межрегионального сотрудничества. Сила нашей страны во многом и в дальнейшем будет зависеть от таких непосредственных связей», – заметил Альберт Хабибуллин, обращаясь к участникам встречи.

Председатель Государственного Собрания Якутии Алексей Еремеев в свою очередь подчеркнул, что законодатели дальневосточной и поволжской республик придерживаются схожих позиций по многим вопросам актуальной повестки дня.

«За период действия межпарламентского соглашения было разработано 17 совместных инициатив в адрес федерального законодательства, из них девять приняты. Законодатели Якутии и Татарстана совместно выступили с 86 поправками по различным проектам федеральных законов, из этих 53 были приняты. Таким образом, налажено четкое тесное взаимодействие», – рассказал он.

Подводя итоги встречи в беседе с журналистами, Альберт Хабибуллин отметил, что сегодняшняя встреча – это логическое развитие соглашения о межпарламентском сотрудничестве. «<...> на мой взгляд, идет планомерная и, не побоюсь этого слова, очень эффективная работа, поскольку эти встречи помогают глубже познавать не только вашу республику, но и находить общие позиции для совместной работы в законотворчестве с нашим федеральным центром», – сказал он.

Хабибуллин также выразил уверенность, что у всех региональных парламентов сейчас одна общая задача – 19 июня вступил в силу новый закон о местном самоуправлении. Тесное сотрудничество законодательных собраний позволит выработать единый подход в части правового регулирования в сфере организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, убежден он.

«Мы в парламенте подготовили и направили около 30 предложений, и сегодня я должен сказать, и это уже не секрет, что наша республика, депутаты Государственного Совета, Правительство и непосредственно Раис республики Рустам Минниханов сыграли ключевую роль в сохранении двухуровневой модели местного самоуправления, поскольку Татарстан в этом направлении имеет огромный опыт. С начала девяностых годов, благодаря нашему первому Президенту Минтимеру Шаймиеву мы сумели сохранить и будем дальше сохранять двухуровневую модель, поскольку это самое низовое и близкое к народу звено власти», – изложил парламентарий историю участия РТ в работе над новеллой.

В такой многонациональной стране, как Россия, каждая республика, голос любой нации, каждого народа, любой территории, даже если там проживает 100 человек, должен быть услышан. «Это и есть истинная консолидация наших народов в составе Российской Федерации», – заявил депутат Госсовета РТ.

Алексей Еремеев же напомнил, что недавно был в Казани. «Я поездил по районам, сельским поселениям, потому что мне был интересен их опыт по организации местного самоуправления. Он во многом отличается от нашей республики, в Татарстане выборы происходят на самом низовом уровне, когда они избирают депутатов сельских поселений. Вот этот опыт, конечно, нам интересен, можно его какие-то части перенять, но мне импонирует то, что они, как и мы, с самого начала отстаивали сохранение двухуровневой модели местного самоуправления. И это у нас получилось, так что и дальше будем работать вместе», – пояснил спикер Ил Тумэна.

Отдельно у парламентской делегации Татарстана состоялась встреча с Алексеем Еремеевым. Он заметил, что Раис РТ Рустам Минниханов недавно с рабочей поездкой побывал в Якутии в рамках празднования XXV Федерального Сабантуя.

Участники встречи обратили внимание на глубокую историческую связь между татарским и якутским народами. Ркаил Зайдуллин сообщил, что в шестой раз приезжает в Якутию. В Историческом зале Национальной библиотеки прошла презентация его книги «Сабантуй» в переводе на якутский язык Данила Макеева.

В завершение встречи Алексей Еремеев и Альберт Хабибуллин заверили, что многогранное тесное сотрудничество Татарстана и Якутии в различных сферах будет обязательно продолжено.