Депутаты Татарстана хотят упорядочить уплату взносов за капремонт

Упорядочивание уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах обсудили депутаты Государственного Совета Татарстана. Они поддержали соответствующий законопроект на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В Татарстане обязанность по уплате взносов возникает по истечении шести календарных месяцев с момента официального опубликования региональной программы, в которую включен указанный дом. «Однако на сегодняшний день в действующем законодательстве не урегулирован момент возникновения обязанности по уплате взносов у собственников секционного дома», — заметил председатель комитета Александр Тыгин.

«Мы предлагаем законодательно закрепить положение, что обязанность по внесению взносов возникает после ввода в эксплуатацию последнего этапа строительства дома», — пояснил он.

В итоге парламентарии рекомендовали рассмотреть законопроект о внесении изменений в статью 10 закона РТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» на ближайшем заседании Госсовета.

Кроме того, генеральный директор Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрат Абузяров рассказал, как в регионе реализуется программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах. В 2022 году отремонтировано 740 многоквартирных домов общей площадью 4,7 млн кв. метров на общую сумму 6,3 млрд. рублей. На данный момент работы на всех объектах завершены, свыше 184 тыс. жителей республики улучшили свои жилищные условия.

Выполнены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на 1,7 млрд. рублей. Также заменены 207 лифтов в 84 домах за более чем 602 млн рублей.

Вместе с тем Абузяров обратил внимание на то, что региональные программы капитального ремонта жилых домов утверждаются сроком на три года, из-за чего существует возможность проведения электронных аукционов и заключения договоров на выполнение работ на весь срок реализации.

«<…> существует ряд проблем, такие как прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, которая проводится в текущем уровне цен, при этом стоимость строительных материалов увеличивается ежегодно»», — констатировал чиновник. Депутаты приняли информацию к сведению.