Депутаты Татарстана поддержали законопроект о контроле за производством этанола в РФ

Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ поддержал федеральный законопроект об ужесточении контроля за производством этанола. В России действительно назрела необходимость учета объема производства и оборота таких лекарственных препаратов.

«По данным МВД России и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, существенная доля спиртосодержащих лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием „Этанол“ попадает в нелегальный оборот и используется в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции. В 2022 году участились случаи обнаружения и изъятия полицией партий указанных лекарственных препаратов, одновременно фиксируется увеличение в сети интернет предложений по продаже лекарственных препаратов „Этанол“ в различной таре — 5, 10, 20, 50 и 100 литров», – объяснил зампредседателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ Ринат Гайзатуллин.

Он пояснил, что если в отношении производства и оборота этилового спирта действуют эффективные меры контроля и ограничения, позволяющие обеспечить его полную прослеживаемость, то в случае производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только обязательная маркировка.

«В связи с этим предлагается внести изменения, в соответствии с которыми организации оптовой торговли лекарственными средствами смогут продавать этанол для медицинского применения только юрлицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии. Внесение указанных изменений позволят прослеживать обращение каждой единицы спиртосодержащих лекарственных препаратов независимо от наличия потребительской упаковки», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что такие меры позволят пресекать каналы сбыта для производства нелегальной алкогольной продукции.