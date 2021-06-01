Депутаты Татарстана выступят за повышение в РФ возраста для владельцев оружия до 21 года

Как сообщает пресс-служба парламента, законодательные инициативы представил заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров. Он отметил, что депутатами разработаны поправки к федеральному закону «Об оружии». Законопроектом повышается возраст, дающий право на приобретение газового, охотничьего, спортивного, сигнального и иных видов гражданского оружия.

При этом, устанавливается правовая оговорка, что эти требования не распространяются на граждан, проходящих службу в армии и государственных военизированных организациях. Они сохраняют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года.

С таким предложением депутаты Госсовета Татарстана выступают не впервые. После массового убийства в Керченском политехническом колледже в 2018 году парламентарии уже предлагали увеличить возраст для покупки оружия до 21 года. Соответствующая законодательная инициатива татарстанского парламента была направлена в Государственную Думу ФС РФ, но была отклонена в прошлом году. После трагедии в гимназии №175 города Казани депутаты вновь вернулись к данной проблеме, еще раз провели мониторинг действующего законодательства и нормативно-правовых актов Правительства на предмет обеспечения безопасности в школах.

Решение проблемы, по мнению депутатов, лежит в усовершенствовании установленных федеральным законодательством ограничений по обороту гражданского оружия, а также формировании ответственного отношения к владению оружием.

При этом парламентарии учли особенности владения оружием для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых охотничий промысел – это образ жизни и основной источник дохода. Депутаты Татарстана предлагают предоставить законодательным органам субъектов РФ право снижать возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Татарстанские парламентарии также считают необходимым дать право владения гладкоствольным длинноствольным оружием лишь гражданам, которые владели ранее в течение пяти лет оружием ограниченного поражения (револьвером, пистолетом). Длинноствольное полуавтоматическое оружие депутаты планируют оставить только в арсенале профессиональных охотников или спортсменов высокого класса.

Как отметил Александр Чубаров, действующая редакция Федерального закона «Об оружии» содержит ограничение для граждан на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом. Так статья 13 предусматривает, что право на его приобретение имеют граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. Соответствующие требования также установлены в отношении спортивного огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

Законопроектом предлагается установить аналогичные ограничения в отношении гладкоствольного длинноствольного оружия, приобретаемого в целях самообороны без права ношения, а также в отношении огнестрельного длинноствольного самозарядного (полуавтоматического) оружия, приобретаемого в целях охоты и спортивной стрельбы.

Так, предлагается закрепить в Федеральном законе, что, для приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия в целях самообороны, гражданин должен иметь в собственности огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) не менее пяти лет. Для приобретения в целях охоты и спортивной стрельбы длинноствольного самозарядного (полуавтоматического) оружия гражданин должен заниматься профессиональной деятельностью, связанной с охотой, быть спортсменом высокого класса либо должен иметь в собственности охотничье (или спортивное) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.

«Считаем, что установление такого срока необходимо для приобретения гражданами устойчивых навыков безопасного обращения с оружием, а также позволит исключить случаи приобретения указанных видов оружия гражданами, которые не смогут обеспечить надлежащего и ответственного обращения с ним», – подчеркнул Александр Чубаров.

Заместитель Председателя Государственного Совета Юрий Камалтынов добавил, что такой срок, кроме того, позволяет выявить «недостатки», нарушения пользования оружием или медицинские противопоказания, которые могут появиться позднее, перед тем как выдать человеку такого рода оружие.

Депутаты Государственного Совета считают необходимым также внести изменения в КоАП РФ, ужесточив ответственность за нарушение правил хранения оружия и ношения в пьяном виде. В частности, увеличивается размер штрафов и вводится возможность конфискации.

Данные меры, по мнению Александра Чубарова, направлены на формирование ответственного отношения к владению оружием.

«В настоящее время размеры административных штрафов за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, за ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, за нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия, а также за незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение оружия варьируются от 500 до 5 тысяч рублей, – рассказал он, – законопроектом предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до пяти тысяч рублей».

Помимо этого, в отношении случаев ношения огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также невыполнения законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования предлагается установить обязательную конфискацию оружия.

Разработанные законодательные инициативы будут рассмотрены на ближайшем заседании Госсовета Татарстана и после их принятия направлены в Госдуму РФ.

Также депутаты Татарстана намерены обратиться к Премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением взять меры по ужесточению оборота гражданского оружия под свой особый контроль. По мнению парламентариев, наряду с изменениями на законодательном уровне корректировки требуют и подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок допуска граждан к получению оружия. Речь, в частности, идет о процедуре медицинского освидетельствования, порядке получения охотничьего билета и обучении правилам безопасного обращения с оружием.