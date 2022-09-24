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Ру Тат
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Политика
24 сентября 2022  13:07

Депутаты Татарстана потребовали убрать флаги Британии с здания школы в Нижнекамске

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Депутаты Госсовета Татарстана потребовали убрать флаги и символику Великобритании со здания школы английского языка в Нижнекамске. Они осудили решение республиканского Минобора, который заявил, что «оснований для корректировки в соответствии с внешнеполитической ситуацией не имеется», передает «Коммерсантъ».

Решение Минобра РТ и городских властей председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал «очень непринципиальным». «Зачем это делать? Вы знаете, что Англия возглавляет западный антироссийский практически блок, в том числе и по вопросам на Украине. Они инициируют вооруженное противостояние, а мы тут повесили флаг. Это возмущает жителей Нижнекамска»,— приводит издание его слова.

При этом Мухаметшин призвал «не противопоставлять себя людям, дети которых находятся» в зоне проведения спецоперации.

Депутаты Госсовета подготовили запрос в адрес правительства Татарстана, а также планируют «направить в Нижнекамск озабоченность».

Напомним, накануне Мухаметшин призвал поддержать специальную военную операцию и частичную мобилизацию.

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