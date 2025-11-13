Депутаты Татарстана и Якутии обсудили сохранение родных языков

В Государственном Собрании Республики Саха состоялось заседание с участием депутатов Госсовета РТ, на котором были обсуждены вопросы развития и сохранения государственных и официальных языков. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Председатель Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков Марат Ахметов в своем выступлении отметил, что рабочая группа Татарстана после посещения образовательных учреждений республики осталась под большим впечатлением от проводимой государственной политики в части сохранения языков, культуры и традиций Якутии.

«Мы увидели, что у вас работа по сохранению родного языка очень эффективная и поставлена на уровне государственной политики. В Якутии все глубоко и ответственно пронизаны этой задачей и очень ответственно относятся к своим национальным духовным корням, своему родному языку… мы первыми в Российской Федерации принимали Конституцию республики, но вот в части сохранения родных языков, как оказалось, отстаем от вас», - сказал Ахметов.

Депутат Государственного Совета Ильшат Аминов отметил важность обмена опытом, а также рассказал про положительные впечатления от посещения детского сада в Якутске, посвященного национальной культуре республики. По его мнению, большая практическая работа проделана и в школах Якутии.

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин рассказал, что в республике национальные языки изучаются в школах с этнокультурным компонентом, как правило, находящимися в деревнях и селах с национальными диаспорами. «В некоторых образовательных учреждениях все дисциплины преподаются на национальных языках, но чаще язык просто включен в учебную программу как дополнительный предмет... Каждый год, когда мы принимаем отчётные данные, количество школ с татарским языком обучения, к сожалению, сокращается и это нас очень беспокоит… Но у нас около 5000 детей в этом году выбрали родной татарский язык после 9 класса. Идёт рост этого числа и это радует».

Подводя итоги заседания, Первый вице-спикер парламента Якутии Александр Жирков сообщил, что Татарстан всегда был для Якутии ориентиром, а также подчеркнул особую важность культурного диалога. В свою очередь Ахметов особо рассказал про важность укрепления межпарламентской дружбы и культурного сотрудничества.

«Мы уезжаем с хорошим багажом вашего опыта. Наше тюркское происхождение связывает наши сердца. Давайте поддерживать друг друга в сохранении наших языков и культур», - сказал Ахметов.