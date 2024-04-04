Депутаты Татарстана и Архангельска обсудили демографические проблемы в России

О падении рождаемости, росте количества разводов, мерах поддержки семей с детьми и пропаганде традиционных семейных ценностей говорили сегодня участники совместного заседания объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мэрхэмэт – Милосердие» и женской палаты депутатов Архангельской области. Встреча прошла в Казани, в здании Госсовета РТ.

Перед заседанием депутат Госдумы, член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова сообщила журналистам, что современные вызовы, стоящие перед страной, едины во всех регионах. И многие из них связаны с демографическими проблемами и укреплением института семьи.

«Многие семейные ценности, к сожалению, утрачиваются. По всей стране очень сложная демографическая политика. Мы каждый год ждем прибавления количества родившихся детей и каждый год констатируем, что этого вновь не произошло. Мы, к сожалению, каждый год констатируем, что количество разводов остается значительным. И если Татарстан в этом отношении хотя бы на уровне ПФО является лидером в хорошем плане – у нас разводов меньше, чем в других регионах, то в целом по стране эта тенденция отрицательная», – сказала она.

Спикер также отметила, что в своей повседневной работе профильный Комитет Госдумы РФ рассматривает множество вопросов, связанных с семейной политикой. Говоря о женской палате депутатов Архангельска и об объединении женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие», Ларионова назвала эти две организации «сестрами-близнецами».

«Мы работаем на одной волне», – подчеркнула спикер.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов отметил, что объединение «Мэрхэмэт – Милосердие» ведет активную работу. Его члены объединили вокруг себя и муниципальных депутатов-женщин, а также сотрудничают с коллегами со всего ПФО, оперативно реагируют на все актуальные проблемы.

«За депутатской группой „Мэрхэмэт — Милосердие“ более 20 социально значимых законопроектов. Это живая, кропотливая работа. Также за ними более 100 общественных инициатив», — заметил Ахметов.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина, в свою очередь, сообщила, что уже почти на протяжении десяти лет возглавляет женскую палату депутатов Архангельска, участницам которой будет весьма полезен опыт Татарстана. Спикер отметила, что ей очень бы хотелось, чтобы «депутаты двух субъектов дружили», заимствовали лучшие практики и проекты друг у друга.

«В Татарстане все не показное, особенно чувство патриотизма. Оно в семье, душе, на территории, в крови с рождения ребенка. И в Татарстане это так, а еще здесь искреннее гостеприимство. Нашей организации в сентябре этого года исполнится 10 лет, наши женщины — лучшие представители своих территорий, они реализуют множество интересных проектов, в том числе „Семья Поморья“, „Элегантное лидерство“, „Женский диалог“, проекты для детей „Мечты сбываются“, „Территория детства“ и другие. В течение трех дней мы расскажем о них, но и нам в Татарстане тоже есть чему поучиться», — отметила Вторыгина.

Руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие», ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева рассказала, что объединение было создано в 2009 году. Изначально его участницы сплотились, чтобы решать проблемы детей-сирот.

«На сегодняшний день в повестке нашего объединения социальная защита материнства, детства, института семьи и брака. В Год семьи наша повестка как никогда актуальна и востребована», – подчеркнула Набиева.

Она добавила, что Татарстан входит в топ-10 регионов, где в брак вступают самыми молодыми. Однако первого ребенка здесь женщины чаще рожают в 29 лет, как и в среднем по России.