Депутаты РТ собрали 1,6 млн рублей на помощь жителям Лисичанска и Рубежного

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутаты и сотрудники Государственного Совета РТ в этом году для поддержки участников СВО и жителей подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное собрали 1,6 млн рублей. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«В наши подшефные города по линии партии, депутатского корпуса, органов местного самоуправления отправлено более тысячи тонн гуманитарных грузов, которые сопровождали наши депутаты, актив партии "Единая Россия", главы районов», – сказал он.

Из общей суммы собранных денег более 1 млн рублей было направлено на покупку средств гигиены, сладостей, игрушек и одежды для детей Лисичанска и Рубежного. Кроме того, деньги были направлены на покупку квадрокоптеров, детекторов БПЛА, лекарственных препаратов и дизельгенератора для военнослужащих.