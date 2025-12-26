news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 26 декабря 2025 15:05

Депутаты РТ собрали 1,6 млн рублей на помощь жителям Лисичанска и Рубежного

Читайте нас в
Телеграм
Депутаты РТ собрали 1,6 млн рублей на помощь жителям Лисичанска и Рубежного
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутаты и сотрудники Государственного Совета РТ в этом году для поддержки участников СВО и жителей подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное собрали 1,6 млн рублей. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«В наши подшефные города по линии партии, депутатского корпуса, органов местного самоуправления отправлено более тысячи тонн гуманитарных грузов, которые сопровождали наши депутаты, актив партии "Единая Россия", главы районов», – сказал он.

Из общей суммы собранных денег более 1 млн рублей было направлено на покупку средств гигиены, сладостей, игрушек и одежды для детей Лисичанска и Рубежного. Кроме того, деньги были направлены на покупку квадрокоптеров, детекторов БПЛА, лекарственных препаратов и дизельгенератора для военнослужащих.

#гуманитарная помощь #Фарид Мухаметшин #ЛНР и Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025