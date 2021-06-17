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Ру Тат
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17 июня 2021  15:23
Надежда Гордеева

Сберечь язык и культуру: Госсовет РТ готовит законопроект о нематериальном наследии РФ

Проект Федерального закона «О нематериальном культурном наследии в РФ» создает Комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Депутаты хотят обозначить единые по всей России требования по изучению и сохранению объектов нематериального наследия. О законодательной инициативе журналистам рассказали глава парламентского комитета Айрат Зарипов и его заместитель Людмила Рыбакова.

Сберечь язык и культуру: Госсовет РТ готовит законопроект о нематериальном наследии РФ
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«На федеральном уровне такого закона нет. Полагаем, что целесообразно инициировать именно его. Распоряжением Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина образована рабочая группа по разработке проекта Федерального закона „О нематериальном культурном наследии в РФ“, в которую вошли представители профильных министерств и ведомств, Кабинета министров РТ, правового управления Аппарата Президента. Важно, что в рабочую группу включены члены Экспертного совета комитета, а также эксперты в области нематериального культурного наследия», — рассказала заместитель председателя парламентского комитета Людмила Рыбакова.

Спикер напомнила, что в Татарстане закон «О нематериальном культурном наследии в РТ» был принят в 2017 году. Подобный закон действует еще в четырех субъектах Федерации — в Ямало-Ненецком автономном округе, на Алтае, в Тыве и Башкортостане. Более того, по ее словам, регулирование отношений в области нематериального культурного наследия закреплено в концепции двух регионов, в постановлении трех субъектов, приказах 28 регионов и распоряжении двух субъектов РФ.

Депутат пояснила, что необходимость принятия такого федерального закона связана с отсутствием единых требований по выявлению объектов нематериального культурного наследия, их изучению, сохранению, использованию и популяризации. «Как следствие этого — угроза безвозвратного исчезновения ценных объектов нематериального культурного наследия, представляющих историческую, культурную, научную ценность для России. Мы говорим о языке, исполнительском искусстве, обычаях, обрядах, традициях, играх, праздниках, ремеслах и промыслах», — уточнила она.

Парламентарий отметила, что состоялось два рабочих совещания по разработке этого федерального законопроекта. «До парламентских каникул планируем провести заседание рабочей группы. И при положительном решении хотим внести законопроект в Государственный Совет в четвертом квартале 2021 года», — заявила она.

Кроме того, по словам Рыбаковой, депутаты комитета проводят мониторинг исполнения Закона «О музеях и музейном деле в РТ». Уже собраны предложения от музеев по изменениям и дополнениям отдельных положений республиканского закона. 

«Музейное сообщество выступает с предложениями о проведении комплекса мероприятий, связанных с историко-культурным наследием, созданием экспозиций, выставок, деятельностью по изданию каталогов музейных предметов и коллекций, брошюр. Все эти вопросы будут изучены, и при необходимости будут разработаны соответствующие изменения в законодательство», — сказала спикер.

Председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов добавил, что сейчас депутаты работают над законопроектом, которым вносятся изменения в республиканский закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Документ был принят в 1999 году. 

«Данный законопроект сейчас находится в работе. Думаю, что на одном из ближайших заседаний комитета он будет рассмотрен и после этого внесен на обсуждение в Государственный Совет», — проинформировал парламентарий.

Зарипов также сообщил, что за первое полугодие 2021 года комитет рассмотрел 187 обращений граждан. «Я хотел бы поблагодарить избирателей за внимание к деятельности нашего комитета, за предложения, которые они в своих обращениях нам направляют. Я считаю, что эта обратная связь очень важна. Мы продолжим законопроектную работу и контроль над реализацией действующего законодательства Татарстана», — заключил он.

Фотографии пресс-службы Госсовета РТ

#федеральный законопроект #нематериальное культурное наследие
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