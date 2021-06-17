Сберечь язык и культуру: Госсовет РТ готовит законопроект о нематериальном наследии РФ

«На федеральном уровне такого закона нет. Полагаем, что целесообразно инициировать именно его. Распоряжением Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина образована рабочая группа по разработке проекта Федерального закона „О нематериальном культурном наследии в РФ“, в которую вошли представители профильных министерств и ведомств, Кабинета министров РТ, правового управления Аппарата Президента. Важно, что в рабочую группу включены члены Экспертного совета комитета, а также эксперты в области нематериального культурного наследия», — рассказала заместитель председателя парламентского комитета Людмила Рыбакова.

Спикер напомнила, что в Татарстане закон «О нематериальном культурном наследии в РТ» был принят в 2017 году. Подобный закон действует еще в четырех субъектах Федерации — в Ямало-Ненецком автономном округе, на Алтае, в Тыве и Башкортостане. Более того, по ее словам, регулирование отношений в области нематериального культурного наследия закреплено в концепции двух регионов, в постановлении трех субъектов, приказах 28 регионов и распоряжении двух субъектов РФ.

Депутат пояснила, что необходимость принятия такого федерального закона связана с отсутствием единых требований по выявлению объектов нематериального культурного наследия, их изучению, сохранению, использованию и популяризации. «Как следствие этого — угроза безвозвратного исчезновения ценных объектов нематериального культурного наследия, представляющих историческую, культурную, научную ценность для России. Мы говорим о языке, исполнительском искусстве, обычаях, обрядах, традициях, играх, праздниках, ремеслах и промыслах», — уточнила она.

Парламентарий отметила, что состоялось два рабочих совещания по разработке этого федерального законопроекта. «До парламентских каникул планируем провести заседание рабочей группы. И при положительном решении хотим внести законопроект в Государственный Совет в четвертом квартале 2021 года», — заявила она.

Кроме того, по словам Рыбаковой, депутаты комитета проводят мониторинг исполнения Закона «О музеях и музейном деле в РТ». Уже собраны предложения от музеев по изменениям и дополнениям отдельных положений республиканского закона.

«Музейное сообщество выступает с предложениями о проведении комплекса мероприятий, связанных с историко-культурным наследием, созданием экспозиций, выставок, деятельностью по изданию каталогов музейных предметов и коллекций, брошюр. Все эти вопросы будут изучены, и при необходимости будут разработаны соответствующие изменения в законодательство», — сказала спикер.

Председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов добавил, что сейчас депутаты работают над законопроектом, которым вносятся изменения в республиканский закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Документ был принят в 1999 году.

«Данный законопроект сейчас находится в работе. Думаю, что на одном из ближайших заседаний комитета он будет рассмотрен и после этого внесен на обсуждение в Государственный Совет», — проинформировал парламентарий.

Зарипов также сообщил, что за первое полугодие 2021 года комитет рассмотрел 187 обращений граждан. «Я хотел бы поблагодарить избирателей за внимание к деятельности нашего комитета, за предложения, которые они в своих обращениях нам направляют. Я считаю, что эта обратная связь очень важна. Мы продолжим законопроектную работу и контроль над реализацией действующего законодательства Татарстана», — заключил он.

Фотографии пресс-службы Госсовета РТ