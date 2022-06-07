Депутаты РТ рассмотрели возможность применения дистанционного голосования на выборах

Законопроект, которым вносятся изменения в Избирательный кодекс Татарстана, рассмотрели депутаты на заседании Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению. Проектом закона устанавливается возможность применения дистанционного электронного голосования при проведении выборов и референдумов.

«В 2020 и 2021 годах уже был проведен эксперимент по организации дистанционного электронного голосования в Москве, затем в Курской, Мурманской, Нижегородской и Ярославской областях, Севастополе», — сказал председатель комитета Альберт Хабибуллин.

Предусматривается, что решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти Татарстана, органы местного самоуправления, на референдуме республики и местном референдуме будет приниматься избирательной комиссией по согласованию с ЦИК России. Дистанционное электронного голосование можно будет проводить с помощью системы «Выборы», а также иных государственных информационных систем.

С другими основными изменениями в Избирательном кодексе РТ парламентариев ознакомил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. По его словам, предусмотрено упразднение избирательных комиссий муниципальных образований. Полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума возлагаются на территориальные комиссии.

«С момента вступления в силу федерального законодательства, с 14 марта, полномочия прекращаются. Есть переходный период — до 1 января 2023 года. Но мы уже приступили к этой процедуре. ЦИК республики принял решение наделить полномочиями территориальную избирательную комиссию Вахитовского района Казани по проведению муниципальных выборов. Далее идет заседание казанского совета, на котором должно быть принято решение о ликвидационных процедурах», — уточнил докладчик.

Кроме того, законопроектом предусмотрено увеличение числа наблюдателей. «Для партии и кандидата это крайне важная поправка. Было до двух, сейчас до трех наблюдателей в территориальных и участковых избирательных комиссиях, где они поочередно могут осуществлять наблюдение», — отметил Кондратьев.

Помимо этого, законопроектом расширяется перечень ограничений пассивного избирательного права на выборах всех уровней. «Не имеют права быть избранными граждане России, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, судимость которых снята или погашена, — до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Перечень лиц, не имеющих права быть избранными, дополняется лицами, совершившими преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних», — пояснил председатель ЦИК.

Он добавил, что законопроектом также предлагается установить время окончания периода выдвижения кандидата — 18 часов по местному времени. При проведении выборов в органы государственной власти Татарстана кандидаты предоставляют в сведениях о расходах данные о приобретении цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал Государственному Совету РТ принять этот законопроект в первом чтении с учетом возможных поправок.