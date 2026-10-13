Депутаты РТ предложили внести бультерьеров в перечень потенциально опасных собак

Бультерьер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости дополнительного правового регулирования отношений в области обращения с потенциально опасными собаками поддержали сегодня депутаты татарстанского парламента на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

В обращении депутаты просят включить бультерьеров в перечень потенциально опасных собак. Кроме того, парламентарии предлагают обязать владельцев потенциально опасных собак обучать их по курсу социальной адаптации в специализированных организациях, осуществляющих дрессировку собак. Для этого потребуется подготовить законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-й федеральный закон.

«Сейчас перечень потенциально опасных собак включает в себя 12 пород собак и их метисов. Вместе с тем полагаем, что перечень потенциально опасных собак требует расширения. За прошедшие несколько лет фиксируется рост случаев нападения собак породы бультерьер на людей, в том числе детей. Данная порода собак выводилась как бойцовская порода, имеющая высокий болевой порог, упорство и силу хватки», – отметил заместитель председателя комитета Назип Хазипов.

Он пояснил, что включение бультерьеров в перечень потенциально опасных собак обяжет их владельцев соблюдать установленные федеральным законом требования к содержанию таких животных, чтобы предотвратить случаи нападения на людей.

Депутаты комитета предложили включить этот вопрос в повестку предстоящего заседания Государственного Совета РТ.