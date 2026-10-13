Депутаты РТ поддержали законопроект о запрете продажи вейпов в Татарстане

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Законопроект о запрете в Татарстане розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Они рекомендовали Государственному Совету РТ принять проект закона в первом чтении.

«Законопроектом предлагается установить на территории республики запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них сроком на пять лет – с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года», – сказал председатель комитета Рягат Хусаинов, представляя документ.

Он пояснил, что основная цель запрета – защита здоровья населения от негативных последствий потребления никотиносодержащей продукции, прежде всего среди молодежи.

«Сегодня электронные системы доставки никотина, так называемые вейпы, активно продвигаются на рынке как модный и безопасный продукт, однако медицинское исследование уже доказало пагубное влияние этой продукции на здоровье», – подчеркнул он.

Законопроект «Об установлении на территории РТ запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина» разработан в соответствии с федеральным законом от 26 июня 2026 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».