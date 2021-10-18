Депутаты рассмотрят в первом чтении бюджет-2022 на заседании Госсовета РТ 25 октября

Двадцать шестое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 25 октября. На нем депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о бюджете РТ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента республики.

«Все вопросы повестки дня важные, но ключевым, конечно, является законопроект о бюджете, внесенный в Госсовет Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Его обсудили на всех комитетах, по видеосвязи с муниципалитетами, на парламентских слушаниях», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава парламента отметил, что «бюджет 2022 года непростой, но реальный». Пока он прогнозируется с дефицитом около 11 млрд рублей. «Мы активно работаем над реализацией задуманного и уверены, что этот дефицит устраним. С другой стороны, мы будем участвовать во всех федеральных программах и проектах, которые тоже привнесут дополнительные средства в доходную часть бюджета Татарстана. Бюджет всегда вызывает много вопросов у депутатов», – продолжил он.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в проекте бюджета необходимо учесть главные цели и задачи, изложенные Президентом республики в ежегодном послании Госсовету.

Секретарь парламента Лилия Маврина сообщила, что в повестку предстоящего заседания внесено 19 вопросов, в том числе девять республиканских законопроектов в первом чтении.

Так, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в Избирательный кодекс РТ и отдельные законодательные акты, а также в следующие законы: «О налоге на имущество организаций», «Об инвестиционной деятельности в РТ», «Об образовании», «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения в РТ» и «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите».

Кроме того, предложено внести некоторые изменения в направления деятельности трех комитетов – по законности и правопорядку, по социальной политике и по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Парламентарии также обсудят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Госсовета Ильи Вольфсона, Татьяны Ларионовой, Марата Нуриева, Артема Прокофьева, которые были избраны депутатами Госдумы.

«Они представили в Госсовет заявления о досрочном сложении полномочий депутатов парламента Татарстана. В связи с этим в повестку дня включено три организационных вопроса – о досрочном прекращении полномочий депутатов, о внесении изменений в состав отдельных комитетов и комиссий, о внесении изменений в состав президиума», – уточнила Лилия Маврина.

На заседании депутаты заслушают информацию о деятельности Татарстанской таможни и обсудят четыре федеральных законопроекта.