Депутаты рассмотрят на заседании Госсовета РТ во втором чтении законопроект о бюджете

В Казани сегодня состоится 27-е заседание Госсовета Татарстана шестого созыва. На нем депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о бюджете республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

«Ко второму чтению подготовлен законопроект о бюджете Татарстана. После рассмотрения в первом чтении к проекту закона внесено 533 поправки. В результате сформирована таблица из 511 поправок, рекомендованных к принятию», – рассказала на заседании президиума парламента секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Всего в повестку предстоящего заседания депутаты включили 21 вопрос, в том числе девять республиканских законопроектов, из которых пять во втором чтении и четыре – в первом, а также пять проектов федеральных законов и одну законодательную инициативу.

К первому чтению подготовлены законопроекты, которыми вносятся изменения в Экологический кодекс РТ, а также в республиканские законы «О пожарной безопасности» и «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РТ государственными полномочиями РТ в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в области деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома».

Кроме того, в первом чтении парламентарии обсудят законопроект, регулирующий отдельные вопросы в сфере развития пчеловодства в республике.