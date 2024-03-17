Депутаты проверили работу избирательных участков в Набережных Челнах

В Набережных Челнах продолжается работа избирательных участков на выборах Президента Российской Федерации. Сегодня с их работой ознакомились депутат Государственной Думы Альфия Когогина, депутаты Госсовета республики Ильдар Шамилов и Горсовета Марат Мухамадеев.

Всего в округе депутата Госдумы России 389 участковых избирательных комиссий. В организации и проведении голосования задействованы порядка 3 тысяч человек. По словам Когогиной, важно лично убедиться, что все конституционные права граждан соблюдены.

Сегодня они посетили избирательный участок, расположенный в 37-й школе.

«Видим, что все организовано так, как должно быть. Все участки оснащены техническими сооружениями, ведется видеонаблюдение, есть возможность работы для наблюдателей, прозрачная урна, поэтому люди проявляют с удовольствием активность», — рассказала Альфия Когогина.

Фото: Лилия Гатина

Процесс голосования на участке №2137 проходит в штатном режиме. Информации о каких-либо нарушениях не было.

«Голосования всегда проходит на высоком уровне», — вынес свой вердикт депутат Госсовета РТ Ильдар Шамилов.

«Голосование сегодня идет очень активно, вчера более 32% граждан в Автозаводском районе проголосовали. Мы видим сегодня с 8 утра граждане продолжают активно голосовать. Вся безопасность, все условия созданы. Поэтому мы сегодня ожидаем хороший результат», — отметил глава Автозаводского района Винер Харисов.

Фото: Лилия Гатина

Следующей точкой обхода стала новая школа — центр образования №16.

«Люди приходят на избирательный участок. Позитивное развитие нашей страны, нашей республики, нашего города продолжатся. Для этого все организовано», — сказала депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина.

«Здесь очень много соципотечных домов, в которых проживают медработники. Радует, что сегодня ощущается праздник, люди приходят семьями, люди голосуют, в том числе и наши коллеги-медработники», — обратил внимание депутат горсовета Марат Мухамадеев.

На участке под номером 2116 более 2,1 тыс. избирателей.

«Да, у нас соблюдены все меры безопасности. Установлены камеры. Они работают в онлайн-режиме. Также здесь находятся полицейские. Никаких случаев не произошло. Избиратели приходят, голосуют. Они знают о своем избирательном праве», — отчиталась председатель УИК № 2116 Ксения Ахмедзянова.

Фото: Лилия Гатина

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).