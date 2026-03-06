Депутаты проверили капремонт в школах Татарстана

фото: официальный портал "Единой России"

В рамках парламентского контроля за реализацией национального проекта «Молодежь и дети» депутаты Госдумы от «Единой России» посетили ряд школ Татарстана, где в 2026 году проходит капитальный ремонт. Работы ведутся по народной программе партии, инициированной Президентом РФ, сообщает официальный портал «Единой России».

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин взял на особый контроль капремонт казанской школы №89. В феврале он провёл выездное совещание с участием замминистра образования и науки РТ, подрядчика и родителей.

Здание построено в 1984 году, здесь учатся почти тысяча детей. В 2026 году запланирован комплексный ремонт. Топилин пояснил, что задача депутатов — оперативно реагировать на запросы и создавать безопасные условия для учёбы. Сейчас ведутся демонтажные работы в кабинетах ОБЖ, технологии и актовом зале. Учебный процесс не прерывается — занятия временно перенесены в свободные помещения.

Первый зампред комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина ознакомилась с ходом ремонта в школе №45, которая в этом году отмечает 40-летие. Здесь учатся около 1,2 тысячи школьников, работает 51 педагог.

фото: официальный портал "Единой России"

Когогина отметила, что народная программа строится на наказах жителей, поэтому обновление идет с учетом их приоритетов. Демонтажные работы выполнены более чем на 80%, ведется ремонт фасада, кровли, замена окон, дверей, инженерных систем. Парламентарий лично осмотрела помещения и подтвердила, что работы идут по графику.

Депутат Госдумы Айдар Метшин посетил нижнекамские школы №8 и №20. Школа №8 не ремонтировалась с 1971 года. На ее модернизацию направлено 146 млн рублей из федерального бюджета. Первый этап включает ремонт кабинетов, столовой, библиотеки, спортзала и актового зала. Концепция предполагает создание Центра Габдуллы Тукая.

Школа №20 признана самой проблемной и включена в список приоритетных. Здесь уже завершен демонтаж, предстоит ремонт кровли, замена коммуникаций и окон, обновление фасада и внутренних помещений. Объем финансирования по нацпроекту – 114 млн рублей. Работы должны завершиться к 1 августа.

Депутат Азат Ягафаров проверил капремонт в школе №2 Альметьевска. Строители завершают демонтаж перегородок и перекрытий, приступили к замене электромонтажных систем, кровля готова на 40%. На обновление выделено 127,4 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Ягафаров отметил, что партия уделяет особое внимание капремонту школ и работы идут по графику. Мониторинговые группы контролируют все этапы.

Депутат ГД Илья Вольфсон побывал в кадетской школе-интернате в Сабинском районе. Здание 1933 года постройки после капремонта выглядит современно. Здесь учатся дети из 13 районов Татарстана и Кировской области. Помимо основных занятий работают театральный, хореографический кружки, медиацентр, спортивные секции, класс БПЛА и курсы военной подготовки. Старшеклассников бесплатно обучают вождению.

фото: официальный портал "Единой России"

В классе БПЛА школьники собирают дроны, проходят подготовку на симуляторах и даже изготавливают агродроны для полей. Вольфсон договорился познакомить ребят с Лигой беспилотных систем для участия в федеральных событиях.

В Центре детского творчества в Богатых Сабах под одной крышей собраны швейная и столярная мастерские, кружки моделирования, гончарная, живопись, робототехника, 3D-моделирование, анимационная и ТВ-студия, классы химии, физики и БПЛА, а также единственный в Татарстане системный класс мозаики. Вольфсон отметил, что планируется организовать мастер-класс от ведущего мозаичиста России Марата Наби.

В 2026 году в Татарстане отремонтируют 170 объектов образования: 61 школу, 67 пищеблоков, 23 детсада, 2 детдома, 8 ресурсных центров и 8 общежитий. Работы ведутся в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети», госпрограммы развития сельских территорий и республиканских программ.