Депутаты проведут серию встреч и онлайн-приемов татарстанцев

С 4 по 13 сентября в Татарстане состоится серия встреч с депутатами. Парламентарии ответят на вопросы жителей республики в региональной общественной приемной «Единой России» в онлайн- и офлайн-форматах, сообщает пресс-служба Штаба общественной поддержки партии.

В четверг с 11.00 начнется дистанционный прием населения депутата Госдумы Альфии Когогиной. В этот же день, в 13.00, личную встречу с гражданами проведет депутат Айрат Фаррахов, а спустя час — Марат Нуриев.

Кроме того, на 5 сентября запланирована онлайн-трансляция с участием депутата Государственной Думы Татьяны Ларионовой. Парламентарий ответит на актуальные вопросы в сфере образования. Эфир запланирован на 11.00, а в полдень Ларионова проведет личный прием граждан, посвященный началу нового учебного года.

6 сентября личные приемы проведут депутаты Государственной Думы Олег Морозов (11.30), Максим Топилин (14.30) и Айдар Метшин (15.00). В онлайн-формате встречу с татарстанцами проведет депутат Ирек Богуславский (16.00).

10 сентября с 15.00 жители республики смогут обратиться к депутату Госдумы Илье Вольфсону, на следующий день в 14.00 — Рустаму Калимуллину.

Еще один прямой эфир с участием Татьяны Ларионовой запланирован на 12 сентября. Тематическая онлайн-трансляция посвящена вопросам семьи.

13 сентября депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Терентьев проведет личный прием граждан в 10.00.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись по номерам 8(987) 205-0063 и 8(843) 238-10-00.