Общество 25 марта 2026 14:07

Депутаты предложили запретить начислять штрафы бывшему владельцу машины

Депутаты Госдумы Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков предложили запретить автоматическую отправку штрафов бывшему владельцу автомобиля в течение десяти дней после его продажи. Соответствующее обращение направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает РИА Новости.

В документе парламентарии объяснили, что законопроект предполагает внесение изменений в действующее законодательство, которые запрещали бы направлять штрафы прежнему собственнику в течение десяти дней после заключения договора купли-продажи.

Также предлагается фиксировать факт продажи автомобиля в день подписания договора через портал «Госуслуги» или информационную систему МВД России и приостанавливать автоматическую отправку штрафов с момента подачи уведомления о продаже до завершения перерегистрации.

Депутаты подчеркнули, что такие меры позволят снизить административную нагрузку на добросовестных граждан, а также уменьшить количество жалоб и судебных споров. В настоящее время новый владелец обязан зарегистрировать автомобиль в течение десяти дней, а до внесения изменений в реестры штрафы продолжают приходить бывшему собственнику.

Парламентарии добавили, что на практике это приводит к частым случаям, когда бывший владелец вынужден оспаривать штрафы, начисленные уже после продажи автомобиля. Несмотря на возможность подачи заявления о прекращении регистрации или предоставления договора купли-продажи, процедура обжалования занимает время и требует расходов.

Кроме того, между заключением договора и регистрацией транспортного средства новым владельцем сохраняется риск злоупотреблений, когда прежний собственник не может оперативно предотвратить начисление штрафов.

#штрафы #автомобили
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

«Тантана-2026»: претенденты и главные фавориты премии

