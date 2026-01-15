Депутаты предложили установить зарплаты учителей на уровне 200% от средней по региону

Депутаты Госдумы предложили установить заработную плату учителей на уровне не ниже 200% от средней по региону. Соответствующее обращение направили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, сообщает «РИА Новости».

Авторами инициативы выступили Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В обращении отмечается, что фракция настаивает на закреплении ключевых параметров реформы оплаты труда педагогов. В частности, предлагается установить минимальный уровень зарплаты учителей в размере не ниже 200% средней заработной платы по субъекту РФ при расчете на одну ставку.

Кроме того, депутаты предлагают нормативно определить структуру зарплаты педагогических работников. Согласно инициативе, оклад должен составлять не менее 70% общего дохода, а стимулирующие выплаты – носить дополнительный характер и начисляться по понятным и прозрачным критериям.

Отдельно в документе говорится о необходимости внедрения единой системы оплаты труда педагогов. По мнению авторов инициативы, это позволит сократить межрегиональные различия в уровне зарплат и установить единые федеральные требования к базовым параметрам оплаты труда учителей.

Сергей Миронов сообщил, что фракция предлагает Министерству финансов и Министерству просвещения подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по повышению окладов педагогических работников.

Также, по его словам, для устранения межрегионального неравенства необходимо разработать предложения по внедрению единой федеральной системы оплаты труда учителей.

Яна Лантратова подчеркнула, что учитель должен ощущать уважение со стороны государства не на словах, а через реальные решения и действия.