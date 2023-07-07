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Депутаты предложили признать имущество, нажитое в сожительстве, совместной собственностью
Признать имущество, нажитое в гражданском браке, совместной собственностью, предложили депутаты Госдумы от ЛДПР. На следующей неделе проект рассмотрят в нижней палате парламента, рассказал лидер партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что поправки в Семейный кодекс позволят защитить права детей, рожденных в сожительстве. «По статистике количество незарегистрированных в органах ЗАГС пар с каждым годом растет. Сейчас вне брака рождается примерно каждый четвёртый-пятый ребенок. Взрослые люди могут решить сами, как им дальше жить — вместе или порознь, но дети должны сохранить подобающий уровень жизни», — подчеркнул политик в своем телеграм-канале.
Слуцкий напомнил, что в незарегистрированных отношениях все основано лишь на доверии. «Очень редко, в основном через судебные разбирательства, удается справедливо разделить имущество. Жили, детей воспитывали, вещами обрастали вместе, а значит, делить нужно пополам», — уверен он.
Основанием для признания имущества совместным, уточнили в ТАСС, предложено признать сам факт совместной жизни, а также наличие общего ребенка и хозяйства.
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