Депутаты предложили Правительству РФ переименовать Международный женский день

Члены политической партии «Коммунисты России»выступили с предложением переименовать название Международного женского дня на Международный день женщины-патриотки. Это подчеркнут «социальную и гражданственную основу этого праздника», заявил председатель партии Сергей Малинкович.

«Направили в правительство России письмо с предложением изменить название Международного женского дня 8 марта. Это наш любимый праздник, и мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнем социальную и гражданственную основу этого праздника… Пусть этот день отныне называется – Международный день женщины-патриотки», – цитирует РИА Новости Малинковича.

В случае переименования, с таким праздником нужно будет поздравлять не только российских женщин-патриоток, но и «китайских, кубинских, вьетнамских женщин и честных женщин Европы и США», добавил депутат.

Напомним, Международный женский день отмечается на следующей неделе, жителей России ожидает дополнительный выходной день.