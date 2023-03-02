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Депутаты предложили Правительству РФ переименовать Международный женский день
Члены политической партии «Коммунисты России»выступили с предложением переименовать название Международного женского дня на Международный день женщины-патриотки. Это подчеркнут «социальную и гражданственную основу этого праздника», заявил председатель партии Сергей Малинкович.
«Направили в правительство России письмо с предложением изменить название Международного женского дня 8 марта. Это наш любимый праздник, и мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнем социальную и гражданственную основу этого праздника… Пусть этот день отныне называется – Международный день женщины-патриотки», – цитирует РИА Новости Малинковича.
В случае переименования, с таким праздником нужно будет поздравлять не только российских женщин-патриоток, но и «китайских, кубинских, вьетнамских женщин и честных женщин Европы и США», добавил депутат.
Напомним, Международный женский день отмечается на следующей неделе, жителей России ожидает дополнительный выходной день.
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