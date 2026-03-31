Депутаты предложили добавить в «Разговоры о важном» тему электросамокатов

Депутаты Госдумы Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Владислав Даванков предложили добавить в цикл школьных занятий «Разговоры о важном» отдельную тему о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам авторов инициативы, в России растет число пользователей СИМ, в том числе среди несовершеннолетних. Они также отмечают, что среди пострадавших в ДТП с участием таких средств преобладают молодые люди и граждане среднего возраста.

Соответствующее обращение направили на имя министра просвещения Сергея Кравцова. В документе говорится, что целесообразно рассмотреть возможность включения в «Разговоры о важном» отдельного занятия, посвященного безопасному использованию СИМ.

Парламентарии уточняют, что такое занятие может включать разъяснение правил дорожного движения, разбор типичных ситуаций на дороге, обсуждение ответственности за нарушения, а также формирование навыков корректного и уважительного поведения по отношению к пешеходам и другим участникам движения.

По мнению авторов предложения, это поможет повысить осведомленность школьников о правилах использования СИМ, снизить число нарушений и травм, а также сформировать культуру безопасного поведения на дорогах и чувство ответственности.

Они подчеркивают, что профилактическая работа в школах считается одним из самых эффективных способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий среди подростков.