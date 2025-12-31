Депутаты предложили давать три дополнительных дня к отпуску за работу в новогоднюю ночь

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к министру труда Антону Котякову с инициативой ввести новые гарантии для сотрудников, занятых на службе в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «ТАСС».

Парламентарии предложили закрепить на федеральном уровне норму, согласно которой гражданам, работающим в смену с 31 декабря на 1 января, будут в обязательном порядке предоставлять три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску.

В своем письме авторы инициативы указали, что ежегодно огромное количество специалистов в сферах здравоохранения, транспорта, ЖКХ, торговли и экстренных служб вынуждены трудиться в момент наступления Нового года, несмотря на его статус главного семейного праздника страны.

Депутаты напомнили, что действующая статья 153 Трудового кодекса РФ не выделяет новогоднюю ночь в отдельную категорию: работа в это время компенсируется на общих основаниях – либо двойной оплатой, либо предоставлением одного дня отдыха. Единых дополнительных преференций за труд под бой курантов закон сейчас не предусматривает.

Представители фракции считают такой подход требующим корректировки. По мнению депутатов, введение трех дополнительных дней отпуска станет более справедливой компенсацией для людей, которые из-за служебного долга лишены возможности встретить праздник с семьей.

Кроме того, авторы обращения уверены, что такая мера послужит знаком общественного признания для тех, кто обеспечивает безопасность и работу инфраструктуры, а также поможет снизить кадровую напряженность и повысить мотивацию персонала в критически важных отраслях.