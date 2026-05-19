Депутаты предложили дать работающим пенсионерам дополнительный отпуск

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предусматривает введение для работающих пенсионеров по старости ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее трех календарных дней. Об этом сообщает «РИА Новости».

Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к проекту указано, что предлагаемые изменения в Трудовой кодекс направлены на закрепление права работающих пенсионеров на дополнительный оплачиваемый отпуск. Авторы подчеркивают, что инициатива касается именно граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность.

В сопроводительных материалах приводятся данные Социального фонда России: на 1 октября 2025 года в стране насчитывалось более 40,6 млн пенсионеров, из которых 7,354 млн продолжали работать.

Авторы инициативы напоминают, что сейчас работающим пенсионерам, как и другим сотрудникам, положен ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Новый законопроект предлагает дополнить

Трудовой кодекс нормой, которая закрепит право на дополнительный отпуск для этой категории граждан. Его продолжительность будет определяться коллективными договорами или внутренними правилами организаций, но не сможет быть меньше трех календарных дней.

В пояснении также говорится, что принятие закона, по мнению авторов, поможет оказать дополнительную поддержку пожилым людям, которые продолжают работать.