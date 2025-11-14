Депутаты отложили назначение руководителя исполкома Челнов

На втором заседании городского совета пятого созыва вопрос об утверждении руководителя исполкома Набережных Челнов решено не рассматривать.

Как сообщил мэр города Наиль Магдеев, перенос связан с болезнью одного из претендентов на пост сити-менеджера – директора МУП «ПАД» Ильи Черкашина.

«Решением президиума городского совета с рассмотрения пока снят вопрос о назначении руководителя исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны в связи с поступившим заявлением от одного из кандидатов – Черкашина Ильи Игоревича. Он, к сожалению, заболел, и с учетом регламента без кандидатов на пост руководителя исполкома мы не имеем право рассматривать этот вопрос. Поэтому рассмотрение переносится на следующее очередное заседание городского совета», – пояснил мэр.

Помимо Черкашина, на место главы исполкома также претендует действующий сити-менеджер Фарид Салахов. Решение о назначении нового руководителя будет принято после того, как все кандидаты будут готовы к рассмотрению.