Депутаты отчитались перед жителями о работе в Приволжском и Вахитовском районах Казани

О работе в 2022 году отчитались сегодня парламентарии и члены «Единой России». Среди них - первый замсекретаря Казанского отделения партии, депутат Госсовета РТ Ольга Воронова, депутат Госсовета РТ Андрей Егоров, депутаты Казгордумы Денис Калинкин и Марат Ганиев, а также глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

2022 год запомнился ремонтом социальных объектов Вахитовского и Приволжского районов Казани. Было отремонтировано 33 дома, 69 дворов, 5 школ и 4 детских сада. Также открыли свои двери филиалы взрослой и детской поликлиник в микрорайоне «Солнечный город». В то же время ремонт проходил на территории двух общественных пространств, - на Юнусовской площади и в сквере по улице Парина.

Кроме этого было отремонтировано 29 дорог, установлено более 1,5 тыс. новых приборов уличного освещения. Посажено более 8,5 тыс. деревьев, 43 тыс. кустарников, около 9 тыс. многолетних цветов и 45 тыс. квадратных метров газона.

Продуктивным 2022 год стал и для решения иных запросов жителей. Как рассказала Ольга Воронова, из почти 300 обращений к депутату удалось решить около 60. «Люди приходят с разными вопросами, поэтому нужно давать консультации, обращаться в разные органы власти, чтобы оказать поддержку. За прошедший год многое сделано, многое еще надо сделать, но мы должны быть с населением и решать вопросы, которые их волнуют», - подчеркнула Воронова.

За прошедший год депутатское объединение Приволжского и Вахитовского районов, состоящее из 23 депутатов Госдумы, Госсовета и Казгордумы, участвовало во всех акциях, которые проходили на территории Казани. В том числе - поддержка, сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР.

Главное, на что обратил внимание жителей Денис Калинкин, что ни одна социальная программа не была свернута и ни один план не был приостановлен, невзирая на события 2022 года.

«Вы видите, что работа не останавливалась ни на день, хотя прошедший год был сложным для всей страны. Каждый день все мы - городские власти, предприятия и организации, жители – сталкивались с новыми трудностями. Мы продолжаем последовательно и системно решать общегородские и районные проблемы», - подчеркнул он.

Как отметил Альберт Салихов, благоустройство районов продолжится и в 2023 году. «В этом году ставим перед собой большие цели, которые вместе с жителями будем реализовывать», - отметил глава.

Среди намеченных планов на этот год - капремонт 41 многоквартирного дома, замена 39 лифтов, ремонт Центра детского творчества имени Абдуллы Алиша, благоустройство 76 дворов, ремонт входной группы парка имени Горького, ремонт Центральной библиотеки Казани и многих других важных объектов.