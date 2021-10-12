Депутаты от Татарстана вошли в десять профильных комитетов Госдумы РФ

Представители Татарстана вошли в десять комитетов Государственной Думы VIII созыва, в пяти из них они получили руководящие посты. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Максим Топилин возглавил Комитет по экономической политике, Елена Ямпольская избрана председателем Комитета по культуре, Олег Морозов стал председателем Комитета по контролю. На должность первого заместителя председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству утвердили Альфию Когогину, в Комитете по делам национальностей первым замглавы стал Ильдар Гильмутдинов», — говорится в сообщении.

Всего Татарстан в нижней палате представляют 15 депутатов. Остальные парламентарии вошли в состав девяти профильных комитетов. Например, Айрат Фаррахов будет работать в Комитете по бюджету и налогам, Ирек Богуславский — в Комитете по экономической политике, Руслан Гаджиев — в Комитете по безопасности и противодействию коррупции, а Татьяна Ларионова — в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей.

В Москве сегодня прошло первое заседание Госдумы РФ VIII созыва, в работе нижней палаты парламента принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Общаясь на полях сессии с депутатами Госдумы от Татарстана, он подчеркнул, что слаженная работа всех ветвей власти в единой команде остается одной из важнейших традиций татарстанского парламентаризма.