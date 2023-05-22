Депутаты от Татарстана внесли в Госдуму законопроект по «мусорному вопросу»

Депутаты Госдумы от Татарстана Марат Нуриев и Айрат Фаррахов внесли в Госдуму законопроект о поправках к закону «Об отходах производства и потребления». Документ, в числе прочего, предполагает закрепление понятия «отходы строительства и ремонта» в отдельной категории.

В пояснительной записке к опубликованному в думской базе документу отмечается, что введение термина «отходы строительства и ремонта» позволит исключить условия для образования несанкционированных свалок и вовлекать отходы в хозяйственный оборот.

Кроме того, предлагается расширить полномочия регионов, предоставив им право самостоятельно определять целесообразность включения в территориальные схемы данных о нахождении источников образования отходов, нахождении мест их накопления. Также регионам предлагается дать право проводить оценку объема соответствующих капитальных вложений и прогнозные значения предельных тарифов обращения с ТКО.

За регоператором предлагается закрепить право собственности на ТКО – по мнению авторов инициативы, это позволит повысить защиту окружающей среды и исключить спорные ситуации между отходообразователем и собственником ТКО.

Помимо прочего, документ относит «зеленые» отходы – ветки, траву листья – в категорию твердых коммунальных отходов (ТКО), а также закрепляет понятия «отходы строительства и ремонта».

Правительство РФ не поддержало инициативу в своем отзыве. В нем отмечается, в частности, что предлагаемое понятие «отходы строительства и ремонта» не позволяют однозначно включить их в группу «отходов производства и потребления».