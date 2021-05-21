Депутаты от РТ внесли законопроект с изменениями в КоАП по госконтролю за оборотом оружия

Депутаты Государственной Думы от Татарстана внесли законопроект с изменениями в Кодекс административных правонарушений по госконтролю за оборотом оружия. Инициативу прокомментировала один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от РТ Ольга Павлова.

После нападения на казанскую гимназию № 175 в обществе развернулась дискуссия по поводу необходимости ужесточения правил владения оружием. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин.

На этой неделе был принят в первом чтении законопроект, ужесточающий государственный контроль за оборотом оружия и правила прохождения медкомиссии.

«Сегодня группой депутатов и сенаторов, в том числе от Татарстана, мы внесли законопроект с изменениями в Кодекс административных правонарушений по госконтролю за оборотом оружия. Первое изменение — будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Это в том числе газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж, а также за ношение холодного оружия для самообороны. В то же время добровольная сдача оружия освободит от ответственности за нарушения в сфере его оборота.

Второе — увеличивается срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия. Эта мера позволит обеспечить неотвратимость наказания за совершенное правонарушение», — сообщила Ольга Павлова.

Также, по ее словам, будет усилена ответственность за утерю оружия. «К сожалению, сегодня это также одна из причин поступления оружия в незаконный оборот. За последние пять лет в России было утрачено более 28 тысяч единиц оружия. Поэтому в этой сфере также необходимо усилить контроль», — отметила депутат.

В целом законопроект направлен на снижение объемов оружия, находящихся в незаконном обороте, и усилению контроля в этой сфере, заключила один из авторов законопроекта.