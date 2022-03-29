Депутаты от РТ про законопроект о соотечественниках: «Идея хорошая, но ее нужно уточнить»

В российском парламенте началась активная проработка нового законопроекта о соотечественниках за рубежом, которая позволит им претендовать на гражданство России в упрощенном порядке. В целом позитивная инициатива в настоящее время нуждается в уточнениях и разъяснении механизмов ее работы, отметил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

По словам парламентария, в нынешнем виде инициатива предусматривает два ключевых критерия упрощенного получения российского паспорта для иностранцев – знание русского языка, а также проживание человека или его предков на исторических пространствах России. При этом непонятно, как этим механизмом смогут воспользоваться представители коренных российских народов, которые владеют лишь родным языком, а также языком иностранного государства, где сейчас проживают (но не владеют русским).

В пример Фаррахов привел личную историю – родственники жены депутата еще в начале прошлого века перебрались в Японию. Их потомки сейчас владеют английским, японским и татарским языками, но не знают русского. При этом сами они идентифицируют себя с татарами, помнят историческую родину и имеют предков, живших на территории России.

«Эти люди всегда ощущали себя нашими соотечественниками, приезжали сюда еще в советское время и свободно общались на татарском языке. Но они не знают русского. Смогут ли эти люди участвовать в новом механизме? Важно ли исполнение одного критерия, или сразу двух? Я не нашел в документе ответа на этот вопрос. И в связи с этим очень важно уточнить критерии», – подчеркнул Айрат Фаррахов.

С ним согласился и коллега по фракции, депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Он отметил, что сама инициатива об упрощенном гражданстве для соотечественников – не новинка, ее проработкой давно занимались в стенах парламента. Активизация вопроса произошла сейчас из-за резкого роста антироссийских настроений в западных странах.

«Нужно понять, является ли владение русским языком для этих соотечественников лишь одним из критериев, либо это обязательный критерий. <…> В целом это нужная инициатива, множество наших соотечественников проживает за пределами страны, по всему миру. Их связывают с нашей землей исторические и кровные узы. Они хотели бы иметь российское гражданство, но существующие механизмы – достаточно сложные. И сейчас, на фоне антироссийской волны за рубежом, пришло время для активизации этой работы. Чтобы у этих людей была защита, чтобы они чувствовали за своей спиной большое и мощное государство», – заключил народный избранник.

