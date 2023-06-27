Депутаты от ЛДПР предложили Правительству отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

Лидер ЛДПР и руководитель фракции партии в Государственной Думе Леонид Слуцкий направил на отзыв в Правительство подготовленный его сопартийцами законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для зарабатывающих менее 30 тыс. рублей в месяц. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации», внеся поправки, согласно которым лица с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.

По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит таким людям сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.

При этом парламентарии уверены, что именно планка в 30 тыс. рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ. Эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда — соответственно, мера поддержки окажется «действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

В случае гипотетического принятия законопроекта Государственной Думой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года. Сейчас ставка налога на доходы физических лиц в России составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, и 13% для всех остальных.