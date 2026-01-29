news_header_top
Общество 29 января 2026 13:04

Группа депутатов Госдумы предложила не включать выходные дни в отпуск

Депутаты от ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение в ГД законопроект, предлагающий изменить порядок расчёта отпускных дней, согласно РИА Новости.

Документ, размещённый в электронной базе нижней палаты, предполагает, что выходные дни перестанут засчитываться в общую продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.

В настоящее время отпуск продолжительностью 28 календарных дней включает как рабочие, так и нерабочие дни. Авторы инициативы указывают, что при таком подсчёте работники фактически лишаются части положенного отдыха, так как вынуждены использовать отпускное время на выходные.

Как пояснял ранее Леонид Слуцкий, обязательное требование о двухнедельном непрерывном отпуске приводит к тому, что люди используют часть оплачиваемых дней на период, который и так был бы нерабочим. По мнению депутатов, предлагаемая поправка позволит сотрудникам более рационально использовать гарантированные дни отдыха, что соответствует приоритетам трудового кодекса и принципам социального государства.

