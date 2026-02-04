Депутаты от «Единой России» посетили казанский Центр занятости населения после капремонта

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты от «Единой России» посетили Центр занятости населения Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, который был капитально отремонтирован в рамках реализации народной программы партии. Учреждение осмотрели депутат Государственного Совета РТ Алсу Надршина, член Генерального совета «ЕР» и депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов, депутат городской Думы Эльвира Наумова, а также партийные активисты Ново-Савиновского района.

Мероприятие началось с экскурсии по учреждению, которую провела администрация центра. Депутаты ознакомились с инфраструктурой и услугами, предоставляемыми гражданам для содействия в трудоустройстве и социальной адаптации. Особое внимание в работе центра уделяется комплексной поддержке участников специальной военной операции.

Состоялась подробная беседа с сотрудниками и руководством учреждения, направленная на выработку эффективных решений по поддержке ветеранов. Были рассмотрены действующие меры, включая программы профессионального переобучения, содействия в поиске работы, организации бесплатной психологической помощи. На сегодняшний день в реестре центра состоят более 250 участников спецоперации.

«Для нас крайне важно видеть, как на практике организована работа по поддержке наших защитников. Центр демонстрирует системный подход, объединяя возможности переквалификации, трудоустройства и психологического сопровождения. Партия будет и впредь уделять этому направлению приоритетное внимание, обеспечивая надежную социальную интеграцию каждого, кто вернулся с фронта», – заверил Марсель Шарапов.