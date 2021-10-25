Депутаты начнут рассмотрение республиканского бюджета-2022 на заседании Госсовета РТ

Парламентарии начнут обсуждение республиканского бюджета на 26-м заседании Госсовета Татарстана шестого созыва, которое состоится сегодня. Законопроект о бюджете РТ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов внесен на рассмотрение в первом чтении.

«Все вопросы повестки дня важные, но ключевым, конечно, является законопроект о бюджете, внесенный в Госсовет Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Бюджет 2022 года непростой, но реальный», – заявил ранее на заседании президиума парламента Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В повестку внесено 19 вопросов, в том числе девять республиканских проектов законов в первом чтении. В частности, к первому чтению подготовлены законопроекты, которыми вносятся изменения в следующие законы: «О налоге на имущество организаций», «Об инвестиционной деятельности в РТ», «Об образовании», «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения в РТ» и «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите».

Парламентарии также рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Госсовета Ильи Вольфсона, Татьяны Ларионовой, Марата Нуриева и Артема Прокофьева, которые были избраны в Госдуму.

Кроме того, депутаты обсудят изменения в направления деятельности комитетов по законности и правопорядку, по социальной политике и по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, а также четыре федеральных законопроекта.