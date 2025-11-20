Депутаты запланировали 55 мероприятий на 2026 год по исполнению послания Раиса РТ

Государственный Совет РТ запланировал на следующий год 55 основных мероприятий по исполнению 33 тезисов послания Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов на заседании президиума парламента.

«Ежегодно принимаем план реализации предложений Раиса республики, содержащихся в его послании Государственному Совету. План, принятый в прошлом году и содержащий 37 пунктов, по которым предполагалось выполнить 64 мероприятия, выполнен, за исключением пунктов, предусмотренных по срокам исполнения в декабре этого года», – сказал депутат.

Камалтынов уточнил, что план мероприятий на 2026 год подготовлен на основе предложений парламентских комитетов, депутатских объединений, подразделений Аппарата Госсовета РТ.

«План имеет традиционную структуру – цитаты послания Раиса РТ и под них конкретные мероприятия», – отметил он.

В частности, планируется сбор и отправка гуманитарной помощи участникам СВО и жителям Донецкой и Луганской народных республик, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

В отдельном пункте плана выделены мероприятия по проведению в республике Года воинской и трудовой доблести, заседания дискуссионных площадок женщин-депутатов Приволжского федерального округа по вопросам оказания поддержки семьям участников СВО.

Кроме того, на заседании Госсовета планируется рассмотреть республиканский законопроект об увековечении памяти погибших при защите Отечества.

«Большое внимание в плане уделено участию республики в национальных проектах, актуальных вопросах экономики, энергетики, развитии сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности. Планом охвачены вопросы социальной направленности, в том числе жилищное и дорожное строительство, модернизация коммунальной инфраструктуры, работа с молодежью», – подчеркнул Камалтынов.

По его словам, тезис послания Раиса РТ о том, что «сфера образования – фундамент, на котором строится будущее», подкреплен рядом мероприятий. В частности, на заседаниях комитетов будут рассмотрены вопросы подготовки педагогических работников.

«В связи с памятными датами в план по реализации послания включены вопросы о подготовке и проведении празднования 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая и 120-летия со дня рождения Мусы Джалиля. В представленном плане довольно подробно охвачены все предложения Раиса республики Госсовету, которые нам необходимо реализовать в наступающем году», – заключил парламентарий.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к Государственному Совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики 17 октября.