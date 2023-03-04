Депутаты «Мәрхәмәт» ответят на вопросы о социальном сиротстве и семейном неблагополучии

9 марта в Татарстане пройдет горячая линия «Женское внимание». Консультировать желающих будут женщины — депутаты Госсовета РТ из объединения «Мәрхәмәт — Милосердие», а также уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Специалисты ответят на вопросы по социальному сиротству и семейному неблагополучию. Обращения принимаются по номеру +7(843)236-00-71 и через мессенджер WhatsApp (+7(939)345-37-50).

Горячая линия будет работать с 10.00 до 14.00.