©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутаты «Мәрхәмәт» ответят на вопросы о социальном сиротстве и семейном неблагополучии
9 марта в Татарстане пройдет горячая линия «Женское внимание». Консультировать желающих будут женщины — депутаты Госсовета РТ из объединения «Мәрхәмәт — Милосердие», а также уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Специалисты ответят на вопросы по социальному сиротству и семейному неблагополучию. Обращения принимаются по номеру +7(843)236-00-71 и через мессенджер WhatsApp (+7(939)345-37-50).
Горячая линия будет работать с 10.00 до 14.00.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»