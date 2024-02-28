Депутаты «Мәрхәмәт» открыли горячую линию по вопросам защиты семей с детьми

Объединение женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт – Милосердие» вместе с уполномоченным по правам человека в республике сегодня открыли горячую линию «Женское внимание» по вопросам защиты семей с детьми.

«Горячие линии уже стали традиционными. Каждый год накануне 8 Марта мы проводим горячую линию по женской повестке. В этом году она посвящена семьям с детьми, поскольку у нас Год семьи. Это вопросы, касающиеся материнства, детства, поддержки семей», – рассказала журналистам депутат Госсовета, руководитель объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева.

По ее словам, на каждую горячую линию от татарстанцев поступает от 200 до 400 звонков. Сегодня на момент начала приема обращений было принято более 30 вопросов. Они связаны с устройством детей в детсады и школы, выплатами, получением пенсий по инвалидности детям в многодетных семьях.

«Хорошая новость – несколько дней назад Правительство России поддержало законопроект депутатов-единороссов. Он касается того, что дети-инвалиды, потерявшие родителей в ходе СВО, смогут получать не одну пенсию по выбору, а две. Надеемся, что законопроект пройдет все стадии и перейдет в статус закона», – подчеркнула Набиева.

Она отметила, что по всем вопросам, которые поступят на горячую линию, будут подготовлены подробные ответы и размещены на сайте объединения «Мәрхәмәт – Милосердие».

Телефоны горячей линии: 8(843)236-00-71, 8(960)049-68-14 (для вопросов в WhatsApp). Звонки и сообщения принимаются сегодня до 15 часов.