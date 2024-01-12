Депутаты «Мәрхәмәт — Милосердие» вручили подарки воспитанникам школы-интерната в Казани

Женщины-депутаты парламентского объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» посетили казанскую школу-интернат №11. В ней воспитываются дети-сироты, оставшихся без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В преддверии старого Нового года парламентарии поздравили воспитанников и коллектив образовательного учреждения с праздниками, вручили ребятам сладкие подарки и наборы развивающих игр.

Также гости ознакомились с условиями проживания и обучения детей. Как отметила руководитель депутатского объединения Алсу Набиева, «Мәрхәмәт — Милосердие» уделяет особое внимание этой школе-интернату. Так, весной этого года при их поддержке будт проведен ремонт в актовом зале, закуплено музыкальное оборудование.

«Мы также занимаемся дальнейшим обучением и трудоустройством детей, совместно с Казанским кооперативным институтом проводим различные мастер-классы по кулинарии, приглашаем ведущих шеф-поваров ресторанов. Нам очень приятно видеть положительную динамику в развитии детей», — подчеркнула она.

Как отметила директор интерната Елена Фахрутдинова, сейчас здесь воспитываются 35 детей-сирот в возрасте от 6 до 16 лет. «Дети проживают у нас круглосуточно, обучаются, в летний период выезжают в загородные лагеря. С женщинами-депутатами у нас сложились добрые и крепкие отношения, они не первый раз к нам приезжают с поздравлениями, мы очень благодарны им за внимание и поддержку», — сказала она.

Образовательное учреждение посетили депутаты Госсовета РТ Алсу Набиева, Людмила Рыбакова, Светлана Вострикова и Роза Заббарова.