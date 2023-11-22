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Депутаты «Мәрхәмәт — Милосердие» обсудили патриотическое воспитание молодежи в Татарстане
На базе детско-юношеского образовательного центра «Дом юного танкиста» состоялось выездное заседание объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие». Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.
Перед мероприятием участники заседания осмотрели Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки «Патриот». Также центр является республиканским сборным пунктом призывников Татарстана.
«Все призывники из республики приезжают к нам, проходят контрольно-медицинское освидетельствование, здесь же формируются команды, которые затем отправляются к местам несения службы», — рассказал директор центра Дмитрий Литвинов.
По его словам, в остальное время в центре проводятся сборы, слеты, курсы повышения квалификации, действует учебно-методический центр «Авангард».
Затем участники заседания побывали в Доме юного танкиста, который открылся в октябре 2023 года. Здесь юнармейцев готовят к поступлению в военные учебные заведения, в том числе в Казанское танковое училище. В перспективе — организация уроков и по патриотическому воспитанию.
Как отметила руководитель объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева, в Татарстане работают около 750 общественных организаций, которые занимаются вопросами патриотического воспитания. Таким образом, в республике созданы все условия для профориентации школьников. Эта работа в РТ проводится на высоком уровне.
«Вопросы патриотического воспитания молодежи, дополнительного образования детей являются одной из приоритетных тем обсуждения депутатского объединения, — подчеркнула Набиева. — Государственным Советом в первом чтении принят законопроект о патриотическом воспитании граждан в республике, во втором чтении документ будет рассмотрен уже завтра на 49-м заседании парламента».
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