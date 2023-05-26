Депутаты Марий Эл предложили Татарстану совместно разработать инициативы в образовании

Депутаты Марий Эл готовы разработать законодательные инициативы, касающиеся образования, вместе с парламентариями Татарстана. Об этом заявил председатель Государственного Собрания Марий Эл Анатолий Смирнов на заседании в Зеленодольске.

«Если мы сформируем определенный пакет предложений, обсудим, объединим, то, может быть, инициируем реальные направления, которые можно ставить как задачу перед Госдумой. И решать этот вопрос коллективно», – сказал парламентарий на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания Марий Эл по социальному развитию.

Он отметил, что благодаря Президенту России Владимиру Путину принимаются меры по укреплению авторитета и статуса педагогических работников. А объявленный им Год педагога и наставника – логическое продолжение этой последовательной работы.

Татарстан и Марий Эл – многокультурные, многонациональные, многоконфессиональные республики, связанные давними добрососедскими отношениями, добавил он. Парламенты регионов давно и активно сотрудничают, что способствует совершенствованию законотворческой деятельности, укреплению межпарламентских связей, совместному решению задач, подчеркнул спикер.

«В наших республиках трудятся по-настоящему талантливые, увлеченные своим делом педагоги и наставники. Они открыты всему новому, умело осваивают современные информационные технологии, внедряют в образовательный процесс авторские разработки и инновационные программы», – заметил председатель Госсобрания Марий Эл.

По его мнению, необходимо способствовать сохранению и приумножению традиций российской педагогики и наставничества. Кроме того, важно вывести профессию педагога на новый уровень, чтобы было признание его особого статуса, заключил Смирнов.

Совместное заседание парламентских комитетов двух республик состоялось для обмена опытом в системе образования, а также в рамках межпарламентского сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве Государственного Совета РТ и Государственного Собрания Марий Эл было подписано 27 августа 2020 года.