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Депутаты ЛДПР предложили ввести доплаты к пенсии за стаж от 30 лет
Депутаты партии ЛДПР вместе с руководителем Леонидом Слуцким предложили проект закона, который предлагает ввести механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума в целом по стране за стаж от 30 лет.
Парламентарии отметили, что такие люди внесли свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны. Именно поэтому они должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь. Эту соцдоплату предлагают прибавить к страховой пенсии по старости за счет федерального бюджета, пишет ТАСС.
Согласно инициативе, за пересмотр размера соцвыплаты и ее индексацию будет отвечать Минтруда РФ. Напомним, что размер прожиточного минимума в стране в 2024 году составляет 13 290 рублей. Соответственно, двукратная величина составит в 2024 году более 26 тыс. рублей.
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